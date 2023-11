Marché artisanal Rue du Général Leclerc Frignicourt, 17 décembre 2023, Frignicourt.

Frignicourt,Marne

Organisé par la municipalité de Frignicourt. Buvette et restauration sur place. De 10h à 18h..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Rue du Général Leclerc Salle des fêtes

Frignicourt 51300 Marne Grand Est



Organized by the municipality of Frignicourt. Refreshments and catering on site. From 10am to 6pm.

Organizado por el municipio de Frignicourt. Refrescos y catering in situ. De 10.00 a 18.00 h.

Organisiert von der Gemeinde Frignicourt. Getränke und Speisen vor Ort. Von 10h bis 18h.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne