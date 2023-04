Les Heures Musicales Rue du Général Leclerc Ebersmunster Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Les Heures Musicales Rue du Général Leclerc, 14 mai 2023, Ebersmunster. Série de concerts d’orgue et de musique classique dans un lieu unique.

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 . EUR.

A series of organ and classical music concerts in a unique location Ciclo de conciertos de órgano y música clásica en un lugar único Konzertreihe mit Orgelmusik und klassischer Musik an einem einzigartigen Ort Mise à jour le 2023-03-24 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

