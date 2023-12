Cet évènement est passé Marché hebdomadaire Rue du général Leclerc Duttlenheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Duttlenheim Marché hebdomadaire Rue du général Leclerc Duttlenheim, 1 janvier 2023, Duttlenheim. Duttlenheim Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-01 08:00:00

fin : 2023-12-31 11:30:00 . Tous les mercredis matins, en face de la mairie, petit marché, vente de produits frais. Parmi les commerçants présents : Rôtisserie, primeur, poissonnerie, vendeur de confiture et fleuriste. Tous les 3ème mercredis du mois, sont également présents un marchand de chaussures et un marchand de vêtements. EUR.

Rue du général Leclerc

Duttlenheim 67120 Bas-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-12-27 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Duttlenheim Autres Code postal 67120 Lieu Rue du général Leclerc Adresse Rue du général Leclerc Ville Duttlenheim Departement Bas-Rhin Lieu Ville Rue du général Leclerc Duttlenheim Latitude 48.5245704597313 Longitude 7.56587862968445 latitude longitude 48.5245704597313;7.56587862968445

Rue du général Leclerc Duttlenheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/duttlenheim/