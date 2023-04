Saint-Sever photo Cité rue du Général Lamarque Saint-Sever Catégories d’Évènement: Landes

2023-05-20 – 2023-05-21

Landes . EUR La Chambre des Arts vous invite pour un week-end placé sous les arts de la photo :

Samedi : Bourse photo-ciné, occasion et collection.

En présence de Grégory Pol, le parrain de la manifestation.

Tout au long du week-end : Exposition photographique, prise de vue à la chambre, procédés anciens, chambre claire.

Démo de shooting live par « Studio Oscar Magalhaes », concours des photos-club Aquitaine sur le thème « Amour ».

+33 6 62 56 65 39

