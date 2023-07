7 vins, 7 lieux insolites au Centre d’Art le Garage rue du général Foy Amboise, 21 juillet 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Après une découverte des ruelles, monuments et paysages emblématiques d’Amboise, profitez d’une visite commentée du Centre d’Art Le Garage, ancien bâtiment industriel reconverti en halle d’exposition, et de l’exposition Nec Mergitur, avant de vous détendre autour d’une expérience gourmande insolite..

Vendredi 2023-07-21 19:30:00 fin : 2023-07-21 . 25 EUR.

rue du général Foy

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



After discovering Amboise?s narrow streets, monuments and emblematic landscapes, enjoy a guided tour of the Centre d?Art Le Garage, a former industrial building converted into an exhibition hall, and the Nec Mergitur exhibition, before relaxing over an unusual gourmet experience.

Tras recorrer las callejuelas, monumentos y paisajes emblemáticos de Amboise, disfrute de una visita guiada al Centre d’Art Le Garage, antiguo edificio industrial reconvertido en sala de exposiciones, y a la exposición Nec Mergitur, antes de relajarse con una experiencia gastronómica fuera de lo común.

Nach einer Entdeckungstour durch die Gassen, Denkmäler und Landschaften von Amboise können Sie eine Führung durch das Kunstzentrum Le Garage, ein altes Industriegebäude, das in eine Ausstellungshalle umgewandelt wurde, und die Ausstellung Nec Mergitur genießen, bevor Sie sich bei einem ungewöhnlichen Gourmet-Erlebnis entspannen.

