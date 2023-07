Passage Balthus Rue du Général Demetz Autun, 1 juillet 2023, Autun.

Autun,Saône-et-Loire

Passage couvert construit au milieu du XIXème siècle qui a conservé un décor néo-renaissance et sa verrière d’origine..

Rue du Général Demetz

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Covered passage built in the middle of the XIXth century which has kept a neo-renaissance decoration and its original glass roof.

Pasadizo cubierto construido a mediados del siglo XIX que conserva su decoración neorrenacentista y su techo de cristal original.

Mitte des 19. Jahrhunderts errichtete überdachte Passage, die ein Neorenaissance-Dekor und ihr ursprüngliches Glasdach bewahrt hat.

Mise à jour le 2023-06-27 par Mission Tourisme – Département 71