Concert-conférence « Vini, Vidi, Verdi » Rue du Général de Sonis Loigny-la-Bataille, 3 septembre 2023, Loigny-la-Bataille.

Loigny-la-Bataille,Eure-et-Loir

Le Musée de la guerre 1870 à Loigny-la-Bataille poursuit son cycle de concerts conférences théâtralisés consacrés à des artistes qui ont marqué le XIXe siècle. Pour ce deuxième et ultime rendez-vous, le Musée de la guerre 1870 célèbre le 210e anniversaire de la naissance de Giuseppe Verdi..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 . 8 EUR.

Rue du Général de Sonis

Loigny-la-Bataille 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



The Musée de la Guerre 1870 in Loigny-la-Bataille continues its cycle of theatrical concerts and lectures devoted to artists who left their mark on the 19th century. For this second and final event, the Musée de la Guerre 1870 celebrates the 210th anniversary of Giuseppe Verdi’s birth.

El Musée de la guerre 1870 de Loigny-la-Bataille prosigue su ciclo de conciertos teatrales y conferencias dedicados a los artistas que marcaron el siglo XIX. Para este segundo y último evento, el Musée de la guerre 1870 celebra el 210 aniversario del nacimiento de Giuseppe Verdi.

Das Kriegsmuseum 1870 in Loigny-la-Bataille setzt seine Reihe theatralischer Vortragskonzerte fort, die Künstlern gewidmet sind, die das 19. Jahrhundert geprägt haben. Bei diesem zweiten und letzten Termin feiert das Kriegsmuseum 1870 den 210. Geburtstag von Giuseppe Verdi.

