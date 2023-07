Soirée tricolore rue du Général de Gaulle Wattwiller, 13 juillet 2023, Wattwiller.

Wattwiller,Haut-Rhin

Bal populaire, animations musicale avec « Dany et les Turbulents », buvette, petite restauration et feux d’artifices..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . EUR.

rue du Général de Gaulle

Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est



Popular ball, musical entertainment with « Dany et les Turbulents », refreshments and fireworks.

Baile popular, animación musical con « Dany et les Turbulents », refrescos, aperitivos y fuegos artificiales.

Volkstanz, musikalische Unterhaltung mit « Dany et les Turbulents », Erfrischungsstände, kleine Snacks und Feuerwerk.

Mise à jour le 2023-07-03 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay