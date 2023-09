Brocante / Vide-grenier – CAP Trouville Rue du Général de Gaulle Trouville-sur-Mer, 21 octobre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

L’association des commerçants de Trouville-sur-Mer vous donne rendez-vous le 21 octobre pour une brocante !

Venez chiner et trouver des trésors !

Ouverte aux particuliers et professionnels !

Pour s’inscrire :

kouny-organisation@orange.fr

06 03 06 94 83.

2023-10-21 08:00:00 fin : 2023-10-21 18:00:00. .

Rue du Général de Gaulle

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



The Trouville-sur-Mer Merchants’ Association invites you to a flea market on October 21!

Come and hunt for treasures!

Open to individuals and professionals!

To register :

kouny-organisation@orange.fr

06 03 06 94 83

La Asociación de Comerciantes de Trouville-sur-Mer organiza un mercadillo el 21 de octubre

Venga a buscar tesoros

Abierto a particulares y profesionales

Para inscribirse:

kouny-organisation@orange.fr

06 03 06 94 83

Die Vereinigung der Geschäftsleute von Trouville-sur-Mer lädt Sie am 21. Oktober zu einem Flohmarkt ein!

Kommen Sie zum Stöbern und finden Sie Schätze!

Offen für Privatpersonen und Gewerbetreibende!

Um sich anzumelden :

kouny-organisation@orange.fr

06 03 06 94 83

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité