Spectacle Humoristique Rue du General de Gaulle Tourouvre au Perche, 10 novembre 2023, Tourouvre au Perche.

Tourouvre au Perche,Orne

A la demande du club de l’amitié de Tourouvre, Pascal Fleury, imitateur et chanteur vous propose, son nouveau spectacle humoristique. Ouvert à tous. Un gouter vous sera offert. Sur réservation jusqu’au 3 novembre..

2023-11-10 13:00:00 fin : 2023-11-10 . .

Rue du General de Gaulle Salle Zunino

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie



At the request of the Tourouvre Friendship Club, Pascal Fleury, impersonator and singer, presents his new comedy show. Open to all. A snack will be offered. Reservations required by November 3.

A petición del Club de la Amistad de Tourouvre, Pascal Fleury, imitador y cantante, presenta su nuevo espectáculo cómico. Abierto a todos. Se servirá un tentempié. Reserva obligatoria antes del 3 de noviembre.

Auf Anfrage des Freundschaftsclubs von Tourouvre präsentiert Ihnen Pascal Fleury, Imitator und Sänger, seine neue humoristische Show. Die Veranstaltung ist für alle offen. Ein kleiner Imbiss wird Ihnen angeboten. Reservierung bis zum 3. November erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme