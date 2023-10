Tournoi de Badminton Rue du général de Gaulle Tourouvre au Perche, 5 novembre 2023, Tourouvre au Perche.

Tourouvre au Perche,Orne

Les badistes de l’étoile organisent un tournoi amical de badminton. Ouvert à tous.

Buvette et crêpes sur place..

2023-11-05 13:00:00 fin : 2023-11-05 . .

Rue du général de Gaulle Salle Zunino

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie



Les badistes de l’étoile organize a friendly badminton tournament. Open to all.

Refreshments and crêpes available.

Les badistes de l’étoile organizan un torneo amistoso de bádminton. Abierto a todos.

Refrescos y crêpes disponibles.

Die Badistes de l’étoile organisieren ein freundschaftliches Badmintonturnier. Offen für alle.

Getränke und Crêpes vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme