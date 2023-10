Déambulation décalée de Noël rue du Général de Gaulle Thann, 9 décembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Nous voici sortis d’une faille temporelle, venez nous guider vers Noël..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 19:00:00. EUR.

rue du Général de Gaulle

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



We’ve stepped out of a temporal rift. Come and guide us back to Christmas.

Hemos salido de un túnel del tiempo, así que ven y guíanos de vuelta a la Navidad.

Wir sind aus einem Zeitloch herausgekommen, kommen Sie und führen Sie uns in Richtung Weihnachten.

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay