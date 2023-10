Arrivée de Saint-Nicolas rue du Général de Gaulle Thann, 6 décembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Saint Nicolas se promènera, accompagné de son âne..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 19:00:00. EUR.

rue du Général de Gaulle

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Saint Nicholas will walk around, accompanied by his donkey.

San Nicolás se paseará acompañado de su burro.

Sankt Nikolaus wird in Begleitung seines Esels spazieren gehen.

