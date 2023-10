Spectacle de cerf-volant illuminé rue du Général De Gaulle Thann, 3 décembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Le cerf-volant illuminé vous plongera dans la magie de Noël et illuminera la nuit thannoise..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:30:00. EUR.

rue du Général De Gaulle

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



The illuminated kite will plunge you into the magic of Christmas and light up the Thannese night.

La cometa iluminada le sumergirá en la magia de la Navidad e iluminará la noche de Thanno.

Der beleuchtete Drachen wird Sie in den Weihnachtszauber versetzen und die Nacht in Thannhausen erleuchten.

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay