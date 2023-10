La Forêt des Contes prend vie rue du Général De Gaulle Thann, 3 décembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Suivez le Petit Poucet pour vous faire découvrir la magie de Noël dans les rues du centre-ville, il vous emmènera dans la forêt des contes et vous racontera plein d’histoires merveilleuses..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

rue du Général De Gaulle

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Follow Little Thumb as he takes you through the streets of the city center to discover the magic of Christmas. He’ll take you into the forest of tales and tell you lots of wonderful stories.

Sigue a Pulgarcito mientras te lleva por las calles del centro de la ciudad para descubrir la magia de la Navidad. Te llevará al bosque de los cuentos y te contará un montón de historias maravillosas.

Folgen Sie dem kleinen Däumling, um Ihnen in den Straßen des Stadtzentrums den Zauber der Weihnacht zu vermitteln. Er wird Sie in den Märchenwald führen und Ihnen viele wunderbare Geschichten erzählen.

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay