Déambulation de jonglage de lumière Rue du Général De Gaulle Thann, 3 décembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Suivez le jonglage de lumière à la nuit tombée dans les ruelles du centre ville et laissez-vous porter par ce spectacle époustouflant..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 19:00:00. EUR.

Rue du Général De Gaulle

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Follow the juggling of light through the narrow streets of the town center as night falls, and let yourself be carried away by this breathtaking spectacle.

Siga los malabares de luz por las callejuelas del centro de la ciudad al caer la noche y déjese llevar por este espectáculo sobrecogedor.

Folgen Sie der Lichtjonglage bei Einbruch der Dunkelheit durch die Gassen des Stadtzentrums und lassen Sie sich von diesem atemberaubenden Spektakel mitreißen.

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay