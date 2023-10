Photos avec le Père Noël Rue du Général de Gaulle Thann, 25 novembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Repartez avec votre photographie souvenir en argentique aux côtés du Père Noël !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 18:00:00. EUR.

Rue du Général de Gaulle

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Take your own silver-set souvenir photo with Santa Claus!

Podrás hacerte una foto con Papá Noel

Gehen Sie mit Ihrem silbernen Erinnerungsfoto an der Seite des Weihnachtsmanns nach Hause!

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay