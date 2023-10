Déambulation en échasses rue du Général de Gaulle Thann, 24 novembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

La Compagnie Balle et Arts vous invite à suivre la balade en échasses à travers la ville..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 20:00:00. EUR.

rue du Général de Gaulle

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



The Compagnie Balle et Arts invites you to follow its stilt walk through the town.

La Compagnie Balle et Arts le invita a acompañarles en un paseo en zancos por la ciudad.

Die Compagnie Balle et Arts lädt Sie dazu ein, dem Stelzenlauf durch die Stadt zu folgen.

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay