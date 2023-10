Le sentier des crèches : crèche terroir Rue du Général de Gaulle Rosheim, 24 novembre 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

Autour de la crèche, redécouvrez les métiers disparus au travers des personnages aux décors d’antan !.

2023-11-24 fin : 2024-01-10 18:00:00. EUR.

Rue du Général de Gaulle

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



Around the crib, rediscover the trades of yesteryear through characters and settings from yesteryear!

¡Alrededor del catre, redescubra los oficios desaparecidos a través de los personajes y escenarios de antaño!

Entdecken Sie rund um die Krippe die verschwundenen Berufe anhand von Figuren mit Dekorationen aus früheren Zeiten wieder!

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile