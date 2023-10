Concert de l’Ensemble Vocal de Strasbourg Rue du général de Gaulle Rosheim, 18 novembre 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

Le Stabat Mater de Rossini porté par l’Ensemble Vocal de Strasbourg, sous la direction de Christian Uhlmann. Prévente auprès de la boutique Marie-B à Rosheim..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 22:00:00. EUR.

Rue du général de Gaulle

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



Rossini’s Stabat Mater performed by the Ensemble Vocal de Strasbourg, conducted by Christian Uhlmann. Pre-sale at the Marie-B boutique in Rosheim.

Stabat Mater de Rossini interpretado por el Ensemble Vocal de Estrasburgo, dirigido por Christian Uhlmann. Venta anticipada en la boutique Marie-B de Rosheim.

Rossinis Stabat Mater getragen vom Ensemble Vocal de Strasbourg unter der Leitung von Christian Uhlmann. Vorverkauf bei der Boutique Marie-B in Rosheim.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile