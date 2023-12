EMBRASEMENT DE LA CHAVANDE Rue du Général de Gaulle Le Ménil, 1 décembre 2023, Le Ménil.

Le Ménil,Vosges

Embrasement de la chavande organisé par la Classe 2025 du Ménil dans le cadre du Téléthon. Buvette, vin chaud, jus de pomme chaud, restauration sur place.. Tout public

Samedi 2023-12-09 18:00:00 fin : 2023-12-09 . 0 EUR.

Rue du Général de Gaulle Stade du Ménil

Le Ménil 88160 Vosges Grand Est



Chavande fireworks organized by Ménil’s Class 2025 as part of the Telethon. Refreshment bar, mulled wine, hot apple juice, on-site catering.

Fuegos artificiales de Chavande organizados por la promoción Ménil 2025 en el marco del Teletón. Bar, vino caliente, zumo de manzana caliente, catering in situ.

Anzünden der Kanzel, organisiert von der Klasse 2025 aus Ménil im Rahmen des Telethon. Getränkestand, Glühwein, heißer Apfelsaft, Essen und Trinken vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-25 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES