Concert de L’Epiphanie Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble, 7 janvier 2024, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Un ensemble composé de saxo, batterie, trompette, flûte traversière, basson, tuba… avec un répertoire varié pour ce concert de la nouvelle année..

2024-01-07 fin : 2024-01-07 17:45:00. EUR.

Rue du Général de Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



An ensemble featuring sax, drums, trumpet, flute, bassoon, tuba… with a varied repertoire for this New Year’s concert.

Un conjunto formado por saxofón, batería, trompeta, flauta, fagot, tuba… con un repertorio variado para este concierto de Año Nuevo.

Ein Ensemble bestehend aus Saxophon, Schlagzeug, Trompete, Querflöte, Fagott, Tuba… mit einem abwechslungsreichen Repertoire für dieses Neujahrskonzert.

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg