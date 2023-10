Messe de Noël rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble, 25 décembre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Célébration catholique avec des hymnes chantés à la gloire de la naissance de l’Enfant Jésus..

2023-12-25 fin : 2023-12-25 11:30:00. EUR.

rue du Général de Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Catholic celebration with hymns sung to the glory of the birth of the Child Jesus.

Celebración católica con cantos a la gloria del nacimiento del Niño Jesús.

Katholische Feier mit Hymnen, die zu Ehren der Geburt des Jesuskindes gesungen werden.

