Concert de Noël avec la chorale En plein Choeur rue du Général de Gaulle Innenheim, 16 décembre 2023, Innenheim.

Innenheim,Bas-Rhin

Le Pays de Sainte-Odile se mobilise pour la bonne cause à travers des concerts caritatifs : dans ce cadre, la chorale En plein Choeur composée de non voyants, malvoyants et voyants, vous propose un concert de Noël..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

rue du Général de Gaulle

Innenheim 67880 Bas-Rhin Grand Est



The Pays de Sainte-Odile is mobilizing for a good cause through charity concerts: as part of this, the En plein Choeur choir, made up of blind, partially sighted and sighted people, is offering a Christmas concert.

El Pays de Sainte-Odile se esfuerza por recaudar fondos para una buena causa organizando conciertos benéficos. El coro En plein Choeur, formado por personas ciegas, deficientes visuales y videntes, organiza un concierto de Navidad.

Das Pays de Sainte-Odile setzt sich mit Wohltätigkeitskonzerten für einen guten Zweck ein: In diesem Rahmen bietet der Chor En plein Choeur, der sich aus Blinden, Sehbehinderten und Sehenden zusammensetzt, ein Weihnachtskonzert an.

Mise à jour le 2023-10-09 par Office de tourisme d’Obernai