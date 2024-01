THÉ DANSANT SOLIDAIRE, 2E ÉDITION Rue du Général de Gaulle Enchenberg, dimanche 4 février 2024.

Enchenberg Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-02-04 15:00:00

fin : 2024-02-04 20:00:00

Le Foyer d’Accueil Médicalisé « Fleur de Vie » organise la seconde édition de son THE DANSANT SOLIDAIRE, animé par l’orchestre Marley Brown, le dimanche 4 février à partir de 15h à la salle polyvalente d’ENCHENBERG. Buvette et petite restauration sur place. Les bénéfices serviront à financer des projets et du matériel pour les personnes handicapées accueillies.Tout public

8 EUR.

Rue du Général de Gaulle Salle des fêtes

Enchenberg 57415 Moselle Grand Est



Mise à jour le 2024-01-09 par OT DU PAYS DE BITCHE