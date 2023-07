Col’Attitude Rue du Geisweg Westhoffen, 23 juillet 2023, Westhoffen.

Westhoffen,Bas-Rhin

Le temps d’une journée, la route menant au col du Valsberg sera exceptionnellement fermée à la circulation motorisée et réservée aux cyclistes qui souhaitent se challenger !.

2023-07-23 fin : 2023-07-23 13:00:00. 0 EUR.

Rue du Geisweg

Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est



For one day, the road leading to the Valsberg pass will be exceptionally closed to motorized traffic and reserved for cyclists who wish to challenge themselves!

Durante un día, la carretera que lleva al puerto de Valsberg estará cerrada al tráfico motorizado y reservada a los ciclistas que quieran ponerse a prueba

Für einen Tag wird die Straße zum Valsberg-Pass ausnahmsweise für den motorisierten Verkehr gesperrt und ist den Radfahrern vorbehalten, die sich herausfordern wollen!

Mise à jour le 2023-07-11 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble