Animations pour Noël à Un Jour Après Rue du Front de Mer Quiberville Catégories d’Évènement: Quiberville

Seine-Maritime Animations pour Noël à Un Jour Après Rue du Front de Mer Quiberville, 29 décembre 2023, Quiberville. Quiberville Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-12-29 10:00:00

fin : 2023-12-31 18:00:00 La boutique un Jour Après situer sur le front de mer de Quiberville vous accueille du 27 au 31 décembre pour de nombreuses animations sous le signe de Noël ! Au programme :

– Animations créatives pour les enfants;

– Crêpes, vin chaud, chocolat, café;

– Et de nombreuses idées cadeaux sur place dans la boutique !.

Rue du Front de Mer

Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie

