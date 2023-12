Animations pour Noël à Un Jour Après Rue du Front de Mer Quiberville Catégories d’Évènement: Quiberville

Seine-Maritime Animations pour Noël à Un Jour Après Rue du Front de Mer Quiberville, 16 décembre 2023, Quiberville. Quiberville Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2023-12-16 10:00:00

fin : 2023-12-17 18:00:00 La boutique Un Jour Après située sur le front de mer de Quiberville vous accueille le week-end des 16 et 17 décembre pour de nombreuses animations sous le signe de Noël ! Au programme :

– Séances photos avec le père noël de 14h à 18h avec décor de Noël,

– Animations créatives pour les enfants,

– Crêpes, vin chaud, chocolat, café,

– et de nombreuses idées cadeau sur place dans la boutique !.

La boutique Un Jour Après située sur le front de mer de Quiberville vous accueille le week-end des 16 et 17 décembre pour de nombreuses animations sous le signe de Noël ! Au programme :

– Séances photos avec le père noël de 14h à 18h avec décor de Noël,

– Animations créatives pour les enfants,

– Crêpes, vin chaud, chocolat, café,

– et de nombreuses idées cadeau sur place dans la boutique !

La boutique Un Jour Après située sur le front de mer de Quiberville vous accueille le week-end des 16 et 17 décembre pour de nombreuses animations sous le signe de Noël ! Au programme :

– Séances photos avec le père noël de 14h à 18h avec décor de Noël,

– Animations créatives pour les enfants,

– Crêpes, vin chaud, chocolat, café,

– et de nombreuses idées cadeau sur place dans la boutique ! .

Rue du Front de Mer

Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie

Mise à jour le 2023-12-08 par Office de Tourisme Terroir de Caux Détails Catégories d’Évènement: Quiberville, Seine-Maritime Autres Code postal 76860 Lieu Rue du Front de Mer Adresse Rue du Front de Mer Ville Quiberville Departement Seine-Maritime Lieu Ville Rue du Front de Mer Quiberville Latitude 49.9053409 Longitude 0.9262351 latitude longitude 49.9053409;0.9262351

Rue du Front de Mer Quiberville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quiberville/