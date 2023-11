Réveillon Saint-Sylvestre Rue du foyer Saint-Vincent-de-Paul, 31 décembre 2023, Saint-Vincent-de-Paul.

Saint-Vincent-de-Paul,Landes

Organisé par le comité des fêtes de Saint Vincent de Paul . Venez fêter avec nous le passage à l’an 2024, ambiance musicale assurée..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Rue du foyer Salle du Foyer

Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



Organized by the Saint Vincent de Paul festivities committee. Join us to celebrate the arrival of 2024, in a musical atmosphere.

Organizado por la comisión de fiestas de San Vicente de Paúl. Ven a celebrar con nosotros la llegada del año 2024, con música garantizada.

Organisiert vom Festkomitee von Saint Vincent de Paul . Feiern Sie mit uns den Jahreswechsel 2024, musikalische Untermalung garantiert.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Grand Dax