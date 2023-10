Conte musical « Momo le petit harmo » par Cadijo Rue du foyer Saint-Vincent-de-Paul, 9 décembre 2023, Saint-Vincent-de-Paul.

Saint-Vincent-de-Paul,Landes

Par Cadijo . À partir de 6 ans. L’occasion de voyager dans les airs sur le nuage de Django, en bateau sur la « Deep River Blues » de Doc Watson et de prendre le train à vapeur et son « lonesome wishtle » avec Sonny Terry..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00. EUR.

Rue du foyer Salle des mariages

Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



By Cadijo . For ages 6 and up. A chance to travel in the air on Django’s cloud, by boat on Doc Watson’s « Deep River Blues » and to take the steam train and its « lonesome wishtle » with Sonny Terry.

Por Cadijo . A partir de 6 años. Surca los cielos en la nube de Django, viaja en barco en « Deep River Blues » de Doc Watson y date un paseo en tren de vapor en « Lonesome Wishtle » de Sonny Terry.

Von Cadijo . Ab 6 Jahren. Die Gelegenheit, auf Djangos Wolke durch die Luft zu reisen, auf Doc Watsons « Deep River Blues » mit dem Boot zu fahren und mit Sonny Terry den Dampfzug und seine « lonesome wishtle » zu nehmen.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Grand Dax