Théâtre « Écrits d’amour » Rue du foyer Saint-Vincent-de-Paul, 22 octobre 2023, Saint-Vincent-de-Paul.

Saint-Vincent-de-Paul,Landes

Pièce de théâtre de Claude Bourgeyx : 27 personnages féminins et masculins qui s’écrivent et se répondent, souvent en décalé. Par Jean-Claude Falet.

Mise en scène en collaboration artistique de Jacques Bourdat et Seï Shiomi..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 19:00:00. EUR.

Rue du foyer Salle des mariages

Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



Claude Bourgeyx’s play: 27 male and female characters write and respond to each other, often out of sync. By Jean-Claude Falet.

Directed in artistic collaboration by Jacques Bourdat and Seï Shiomi.

Una obra de Claude Bourgeyx: 27 personajes femeninos y masculinos que se escriben y responden, a menudo de forma diferente. A cargo de Jean-Claude Falet.

Dirigida en colaboración artística por Jacques Bourdat y Seï Shiomi.

Theaterstück von Claude Bourgeyx: 27 weibliche und männliche Charaktere, die sich gegenseitig schreiben und antworten, oftmals in versetzter Form. Von Jean-Claude Falet.

Inszenierung in künstlerischer Zusammenarbeit von Jacques Bourdat und Seï Shiomi.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Grand Dax