Cowboy ou Indien – Les Sentiers du Théâtre rue du Foyer Beinheim, 15 février 2024, Beinheim.

Beinheim,Bas-Rhin

Avec le groupe Déjà.

Ils sont frères, c’est tout, et c’est déjà trop !

Devenus adultes, Martin et Benoit Fournier trainent avec eux les traces indélébiles de l’enfance et les promesses qu’elle n’a pas tenues. Entre frères et sœurs, tous les jeux d’alliance et de conflit sont possibles. Cherchons à saisir cette infime frontière entre amour et haine, disputes et complicités…

A partir de 10 ans..

2024-02-15 fin : 2024-02-15 . EUR.

rue du Foyer

Beinheim 67930 Bas-Rhin Grand Est



With the group Déjà.

They’re brothers, that’s all, and it’s already too much!

Now grown-up, Martin and Benoit Fournier carry with them the indelible traces of childhood and the promises it failed to keep. Between brothers and sisters, all kinds of alliances and conflicts are possible. Let’s try to grasp the fine line between love and hate, disputes and complicity?

For ages 10 and up.

Con el grupo Déjà.

Son hermanos, eso es todo, ¡y eso ya es demasiado!

Ya crecidos, Martin y Benoit Fournier llevan consigo las marcas indelebles de la infancia y de las promesas que ésta no supo cumplir. Entre hermanos y hermanas, todo tipo de alianzas y conflictos son posibles. Intentemos captar la delgada línea que separa el amor del odio, las disputas de la complicidad?

Para niños a partir de 10 años.

Mit der Gruppe Déjà.

Sie sind einfach nur Brüder, und das ist schon zu viel!

Als Erwachsene tragen Martin und Benoit Fournier die unauslöschlichen Spuren ihrer Kindheit und die Versprechen, die sie nicht eingehalten hat, mit sich herum. Zwischen Brüdern und Schwestern sind alle Spielarten von Bündnissen und Konflikten möglich. Versuchen wir, die winzige Grenze zwischen Liebe und Hass, Streit und Komplizenschaft zu erkennen?

Ab 10 Jahren.

