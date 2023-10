FESTIVAL DE LA SOUPE : APÉRISOUPE DU VIEUX QUARTIER Rue du Four Florac Trois Rivières, 27 octobre 2023, Florac Trois Rivières.

Florac Trois Rivières,Lozère

Venez déguster de délicieuses soupe en musique pendant l’apérisoupe du Vieux quartier, organisé par ses habitants et animé par le Vincent Prémel Quartet !

Guitare en bandoulière, Vincent Prémel chante ses voyages et ses rencontres dans le tumulte et….

2023-10-27 fin : 2023-10-27 20:00:00.

Rue du Four

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



Come and enjoy delicious soup and music at the Apérisoupe du Vieux Quartier, organized by local residents and hosted by the Vincent Prémel Quartet!

With his guitar slung over his shoulder, Vincent Prémel sings of his travels and encounters in the…

Venga a degustar una deliciosa sopa al son de la música en la apérisoupe del Casco Viejo, organizada por sus residentes y presentada por el Cuarteto Vincent Prémel

Con su guitarra al hombro, Vincent Prémel canta sobre sus viajes y encuentros en el…

Genießen Sie köstliche Suppen bei Musik während des Apérisoupe des Vieux Quartier, das von seinen Bewohnern organisiert und vom Vincent Prémel Quartett musikalisch umrahmt wird!

Mit einer Gitarre über der Schulter singt Vincent Prémel von seinen Reisen und Begegnungen im Trubel und…

