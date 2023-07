Spectacle « Nathalie donne tout … sauf sa recette »- Nathalie Boileau Rue du Four Banal Senonches, 30 septembre 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

Dans ce spectacle hilarant, Nathalie a choisi de parler de la femme du 21° siècles. Elle est partagée entre les tribulations de la vie quotidienne, et soucieuse du bien-être de sa famille. Les hommes adorent, les femmes en raffolent!.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . 15 EUR.

Rue du Four Banal

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



In this hilarious show, Nathalie focuses on the woman of the 21st century. She’s torn between the trials and tribulations of daily life, and her concern for her family’s well-being. Men love it, women love it!

En este divertidísimo programa, Nathalie ha elegido hablar de la mujer del siglo XXI. Se debate entre las tribulaciones de la vida cotidiana y su preocupación por el bienestar de su familia. A los hombres les encanta, ¡a las mujeres también!

In dieser urkomischen Show geht es Nathalie um die Frau des 21. Jahrhunderts. Jahrhunderts. Sie ist zwischen den Tücken des Alltags und dem Wohlergehen ihrer Familie hin- und hergerissen. Männer lieben es, Frauen lieben es!

