Week-end Histoire Mémoire Reconstitution Alsace Rue du Four à Chaux Lembach, 17 juin 2023, Lembach.

Lembach,Bas-Rhin

H.M.R.A fait une halte à Lembach. Un bivouac sera installé et des uniformes, armes, matériels divers et véhicules d’époque vous seront présentés..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-18 18:00:00. 0 EUR.

Rue du Four à Chaux

Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est



H.M.R.A is stopping in Lembach. A bivouac will be set up and uniforms, weapons, various materials and period vehicles will be presented to you.

La H.M.R.A se detiene en Lembach. Se instalará un vivac y se expondrán uniformes, armas, equipos y vehículos de época.

H.M.R.A. macht einen Zwischenstopp in Lembach. Es wird ein Biwak eingerichtet und Uniformen, Waffen, verschiedene Materialien und Fahrzeuge aus der Epoche werden Ihnen präsentiert.

Mise à jour le 2023-05-31 par Office de tourisme de l’Alsace Verte