Les 18ème Prieurales (2ème journée) Rue du Fort, 25 juin 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Les 18ème Prieurales, festival international de musiques médiévales, reviennent en juin pour deux journées consacrées aux musiques médiévales, à l’Abbaye de Graville et aux Jardins Suspendus.

Dimanche 25 juin – Danses, démonstrations de jeux de plateaux médiévaux et fête médiévale de 14h à 18h, aux Jardins suspendus – Entrée libre.

– à 14h30 : Ensemble Quarte&graal chante les cantigas de Santa Maria.

– à 15h : Musique avec les élèves des ateliers médiévaux du conservatoire Arthur Honegger.

– à 16h : Concert de l’ensemble Obsidienne et les stagiaires de mars.

– à 17h30 : Final avec tous..

Rue du Fort

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



The 18th Prieurales, an international festival of medieval music, returns in June for two days devoted to medieval music, at Graville Abbey and the Jardins Suspendus.

Sunday, June 25 – Dances, medieval board game demonstrations and medieval feast from 2pm to 6pm, at the Jardins Suspendus – Free admission.

– 2.30pm: Ensemble Quarte&graal sings the cantigas of Santa Maria.

– 3pm: Music with students from the Arthur Honegger Conservatory’s medieval workshops.

– 4pm: Concert by Ensemble Obsidienne and March trainees.

– 5.30pm: Final concert for all.

El 18º Prieurales, festival internacional de música medieval, vuelve en junio para dos jornadas dedicadas a la música medieval, en la abadía de Graville y los Jardins Suspendus.

Domingo 25 de junio – Danzas, demostraciones de juegos de mesa medievales y festival medieval de 14:00 a 18:00 h, en los Jardins Suspendus – Entrada gratuita.

– 14.30 h: El conjunto Quarte&graal canta las cantigas de Santa María.

– 15.00 h: Música con los alumnos de los talleres medievales del Conservatorio Arthur Honegger.

– 16.00 h: Concierto del Ensemble Obsidienne y de los aprendices de la Marcha.

– 17.30 h: Concierto final para todos.

Die 18. Prieurales, das internationale Festival für mittelalterliche Musik, kehren im Juni für zwei Tage zurück, die der mittelalterlichen Musik gewidmet sind, und zwar in der Abtei von Graville und in den Jardins Suspendus.

Sonntag, 25. Juni – Tänze, Vorführungen mittelalterlicher Brettspiele und mittelalterliches Fest von 14 bis 18 Uhr, in den Jardins suspendus – Freier Eintritt.

– um 14:30 Uhr: Ensemble Quarte&graal singt die Cantigas de Santa Maria.

– um 15 Uhr: Musik mit den Schülern der mittelalterlichen Workshops des Konservatoriums Arthur Honegger.

– um 16 Uhr: Konzert des Ensembles Obsidienne und der Märzpraktikanten.

– um 17:30 Uhr: Finale mit allen.

Mise à jour le 2023-05-25 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité