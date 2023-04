Rendez-vous aux Jardins : Les Musiques du Jardin Rue du Fort, 3 juin 2023, Le Havre.

Le ministère de la Culture renouvelle pour la vingtième année les Rendez-vous aux Jardins, événement conçu pour éveiller les sens et faire découvrir à chacun le variété et la richesse des jardins. Cette manifestation met en valeur l’art du jardin et le rôle essentiel qu’il joue pour notre bien-être, tant en ville qu’en milieu rural.

Chaque année depuis 2008, l’équipe des Jardins suspendus se mobilise pour répondre de façon originale à l’objectif de cette manifestation nationale. Cette année, un atelier de découverte sur la musique végétale sera encadré par l’équipe d’animation du site.

Dates et horaires des ateliers – Gratuit :

– Samedi 3 juin de 14h à 16h.

– Dimanche 4 juin de 14h à 16h.

Rendez-vous à l’accueil des serres.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 9h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr..

Rue du Fort

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



The Ministry of Culture renews for the twentieth year the « Rendez-vous aux Jardins », an event designed to awaken the senses and make everyone discover the variety and richness of gardens. This event highlights the art of gardening and the essential role it plays in our well-being, both in cities and in rural areas.

Every year since 2008, the Hanging Gardens team has been mobilized to respond in an original way to the objective of this national event. This year, a discovery workshop on plant music will be supervised by the site’s animation team.

Dates and times of the workshops – Free :

– Saturday June 3 from 2 to 4 pm.

– Sunday June 4 from 2 to 4 pm.

Meeting point at the reception of the greenhouses.

Reservation required on 02 32 74 04 33 (Monday to Friday from 9am to 4pm) or on jardinssuspendus@lehavre.fr.

Por vigésimo año, el Ministerio de Cultura renueva el Rendez-vous aux Jardins, un acontecimiento concebido para despertar los sentidos y ayudar a todo el mundo a descubrir la variedad y riqueza de los jardines. Este evento pone de relieve el arte de la jardinería y el papel esencial que desempeña en nuestro bienestar, tanto en las ciudades como en las zonas rurales.

Cada año, desde 2008, el equipo de los Jardines Colgantes se moviliza para responder de manera original al objetivo de este acontecimiento nacional. Este año, un taller de descubrimiento de la música de las plantas será supervisado por el equipo de animación del sitio.

Fechas y horarios de los talleres – Gratuitos :

– Sábado 3 de junio de 14:00 a 16:00 h.

– Domingo 4 de junio de 14.00 a 16.00 h.

Punto de encuentro en la recepción de los invernaderos.

Reserva obligatoria en el 02 32 74 04 33 (de lunes a viernes de 9 a 16 h) o en jardinssuspendus@lehavre.fr.

Das Kulturministerium veranstaltet zum zwanzigsten Mal die Rendez-vous aux Jardins, eine Veranstaltung, die die Sinne wecken und die Vielfalt und den Reichtum der Gärten für jedermann erlebbar machen soll. Die Veranstaltung hebt die Kunst des Gartens und die wesentliche Rolle hervor, die er für unser Wohlbefinden in der Stadt und auf dem Land spielt.

Seit 2008 mobilisiert sich das Team der Hängenden Gärten jedes Jahr, um auf originelle Weise auf das Ziel dieser nationalen Veranstaltung zu reagieren. In diesem Jahr wird ein Entdeckungsworkshop über Pflanzenmusik vom Animationsteam der Stätte betreut.

Datum und Uhrzeit der Workshops – Kostenlos :

– Samstag, 3. Juni von 14:00 bis 16:00 Uhr.

– Sonntag, 4. Juni, von 14 bis 16 Uhr.

Treffpunkt am Empfang der Gewächshäuser.

Reservierung erforderlich unter 02 32 74 04 33 (Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr) oder jardinssuspendus@lehavre.fr.

