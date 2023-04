Exposition : Respectus – hommage aux peuples amérindiens Rue du Fort, 13 mai 2023, Le Havre.

C’est en découvrant des textes et citations amérindiennes, puis en imaginant une sculpture en symbiose avec le frêne centenaire du jardin austral, qu’Hervé Delamare réalise ces cinq dernières années « Respectus, hommage aux peuples amérindiens ». Des œuvres inédites pour célébrer les différents jardins du site et plus particulièrement celui d’Amérique du Nord.

Plus d’une trentaine de sculptures dialogueront avec l’ensemble des Jardins suspendus accompagnées de citations autochtones.

A découvrir parmi la végétation, au sein des quatre jardins thématiques, des serres et de la galerie d’exposition l’Alvéole 13.

Des créations bio-sourcées.

Le sculpteur a spécialement mis au point pour l’événement, un ensemble de techniques pérennes, privilégiant des matériaux simples, économiques et bio-sourcés. Principalement la fibre de lin stratifiée (plante normande par excellence), ainsi que l’argile-cellulose sans cuisson utilisant jusqu’à l’argile du sol des Jardins suspendus.

Présence de l’artiste dans les jardins, les jeudis et dimanches de 15h à 18h.

Visite commentée gratuite, sur réservation : exposition.respectus@gmail.com

Exposition du samedi 13 mai au samedi 15 juillet 2023..

Rue du Fort

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



It is by discovering texts and Amerindian quotations, then by imagining a sculpture in symbiosis with the centennial ash tree of the southern garden, that Hervé Delamare has realized these last five years « Respectus, homage to the Amerindian peoples ». New works to celebrate the different gardens of the site and more particularly the North American one.

More than thirty sculptures will interact with the whole of the Hanging Gardens, accompanied by native quotes.

To be discovered among the vegetation, within the four thematic gardens, the greenhouses and the exhibition gallery Alvéole 13.

Bio-sourced creations.

The sculptor has specially developed for the event, a set of sustainable techniques, favoring simple, economical and bio-sourced materials. Mainly the stratified flax fiber (Norman plant par excellence), as well as the clay-cellulose without cooking using even the clay of the ground of the Hanging Gardens.

Presence of the artist in the gardens, Thursdays and Sundays from 3 to 6 pm.

Free guided tour, on reservation : exposition.respectus@gmail.com

Exhibition from Saturday May 13 to Saturday July 15, 2023.

Tras descubrir textos y citas amerindios e imaginar una escultura en simbiosis con el fresno centenario del jardín sur, Hervé Delamare ha creado durante los últimos cinco años « Respectus, hommage aux peuples amérindiens ». Nuevas obras para celebrar los diferentes jardines del sitio y más particularmente el norteamericano.

Más de treinta esculturas interactuarán con el conjunto de los Jardines Colgantes, acompañadas de citas autóctonas.

Se descubrirán entre la vegetación, dentro de los cuatro jardines temáticos, los invernaderos y la galería de exposiciones Alvéole 13.

Creaciones de origen biológico.

El escultor ha desarrollado especialmente para el evento un conjunto de técnicas sostenibles, privilegiando materiales sencillos, económicos y de origen biológico. Principalmente fibra de lino estratificada (planta normanda por excelencia), así como arcilla-celulosa sin cocer, utilizando incluso la arcilla del suelo de los Jardines Colgantes.

Presencia del artista en los jardines los jueves y domingos de 15 a 18 h.

Visita guiada gratuita, previa reserva: exposition.respectus@gmail.com

Exposición del sábado 13 de mayo al sábado 15 de julio de 2023.

Als Hervé Delamare in den letzten fünf Jahren « Respectus, hommage aux peuples amérindiens » schuf, entdeckte er indianische Texte und Zitate und stellte sich eine Skulptur vor, die eine Symbiose mit der hundertjährigen Esche im Südlichen Garten bilden sollte. Diese noch nie dagewesenen Werke feiern die verschiedenen Gärten des Geländes und insbesondere den nordamerikanischen Garten.

Mehr als dreißig Skulpturen werden mit den Hängenden Gärten in Dialog treten und von Zitaten der Ureinwohner begleitet.

Die Skulpturen sind inmitten der Vegetation, in den vier Themengärten, den Gewächshäusern und der Ausstellungsgalerie Alvéole 13 zu entdecken.

Biobasierte Kreationen.

Der Bildhauer hat speziell für die Veranstaltung eine Reihe von dauerhaften Techniken entwickelt, bei denen einfache, wirtschaftliche und biobasierte Materialien bevorzugt werden. In erster Linie werden laminierte Flachsfasern (die normannische Pflanze par excellence) sowie ungebrannte Ton-Zellulose verwendet, die sogar den Ton des Bodens der Hängenden Gärten nutzt.

Anwesenheit des Künstlers in den Gärten, donnerstags und sonntags von 15.00 bis 18.00 Uhr.

Kostenlose kommentierte Besichtigung, Reservierung erforderlich: exposition.respectus@gmail.com

Ausstellung von Samstag, 13. Mai bis Samstag, 15. Juli 2023.

