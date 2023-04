Marché complice du Havre Rue du Fort, 13 mai 2023, Le Havre.

Le Collège culinaire de France revient pour une 4ème édition !

Le Collège culinaire de France remet le couvert aux Jardins suspendus les 13 et 14 mai pour deux jours de festival culinaire.

Samedi 13 mai, venez vivre une expérience immersive au cœur des serres de l’ancien Fort. Laissez-vous embarquer dans un voyage botanique et initiatique à travers des animations culinaires en lien avec les collections végétales qui résident dans les serres.

Et dimanche 14 mai, on vous retrouve pour la 4ème édition du Marché complice du Havre ! Dans une ambiance bon enfant, producteurs, artisans, chefs se mêlent pour vous faire vivre une journée toute en gourmandise. Tandis que les artisans vous font découvrir leurs produits, les chefs jouent du couteau et du fourneau pour vous régaler toute la journée.

Deux temps forts de qualité pour découvrir ou re-découvrir les Jardins suspendus, rencontrer des personnalités passionnantes et partager du bon temps avec vos proches.

Samedi 13 mai : Dîner dans les serres – à partir de 19h30 – sur réservation.

Dimanche 14 mai : Marché Complice – de 9h à 17h – entrée libre..

Samedi 2023-05-13 à ; fin : 2023-05-14

Rue du Fort

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



The Culinary College of France is back for a 4th edition!

The Collège culinaire de France is back at the Jardins suspendus on May 13 and 14 for a two-day culinary festival.

On Saturday May 13th, come and live an immersive experience in the heart of the greenhouses of the old Fort. Let yourself be taken on a botanical and initiatory journey through culinary animations in connection with the plant collections that reside in the greenhouses.

And on Sunday, May 14th, we’ll see you for the 4th edition of the Marché complice du Havre! In a friendly atmosphere, producers, craftsmen and chefs will join together to make you experience a day full of delicacies. While the craftsmen make you discover their products, the chefs play with their knives and ovens to delight you all day long.

Two quality highlights to discover or re-discover the Hanging Gardens, meet fascinating personalities and share good times with your loved ones.

Saturday May 13 : Dinner in the greenhouses – from 7:30 pm – on reservation.

Sunday, May 14 : Complice Market – from 9am to 5pm – free entrance.

El Collège culinaire de France celebra su 4ª edición

El Collège culinaire de France vuelve a los Jardins suspendus los días 13 y 14 de mayo para celebrar un festival culinario de dos días.

El sábado 13 de mayo, disfrute de una experiencia de inmersión en el corazón de los invernaderos del antiguo Fuerte. Déjese llevar por un viaje botánico e iniciático a través de actividades culinarias vinculadas a las colecciones vegetales de los invernaderos.

Y el domingo 14 de mayo, ¡le esperamos de nuevo en la 4ª edición del Marché complice du Havre! En un ambiente acogedor, productores, artesanos y chefs se reunirán para ofrecerle una jornada llena de delicias. Mientras los artesanos le muestran sus productos, los chefs juegan con sus cuchillos y hornos para deleitarle durante todo el día.

Dos momentos de calidad para descubrir o redescubrir los Jardines Colgantes, conocer personalidades fascinantes y compartir buenos momentos con los suyos.

Sábado 13 de mayo: Cena en los invernaderos – a partir de las 19.30 h – reserva obligatoria.

Domingo 14 de mayo: Marché Complice – de 9.00 a 17.00 h – entrada gratuita.

Das Collège culinaire de France kehrt für eine vierte Ausgabe zurück!

Das Collège culinaire de France veranstaltet am 13. und 14. Mai in den Jardins suspendus ein zweitägiges kulinarisches Festival.

Am Samstag, den 13. Mai, erleben Sie eine immersive Erfahrung in den Gewächshäusern des ehemaligen Forts. Lassen Sie sich auf eine botanische und initiatorische Reise durch kulinarische Animationen in Verbindung mit den in den Gewächshäusern beheimateten Pflanzensammlungen entführen.

Und am Sonntag, dem 14. Mai, treffen wir uns zur vierten Ausgabe des « Marché complice du Havre » (Komplizenmarkt in Le Havre)! In einer kinderfreundlichen Atmosphäre vereinen sich Erzeuger, Handwerker und Köche, um Ihnen einen Tag voller Gaumenfreuden zu bescheren. Während die Handwerker Ihnen ihre Produkte vorstellen, spielen die Köche mit Messer und Herd, um Sie den ganzen Tag lang zu verwöhnen.

Zwei hochwertige Höhepunkte, um die Hängenden Gärten zu entdecken oder wiederzuentdecken, spannende Persönlichkeiten zu treffen und eine gute Zeit mit Ihren Lieben zu verbringen.

Samstag, 13. Mai: Abendessen in den Gewächshäusern – ab 19.30 Uhr – mit Reservierung.

Sonntag, 14. Mai: Complice-Markt – von 9 bis 17 Uhr – freier Eintritt.

