Brocante et vide grenier rue du Foirail Masseret Catégories d’Évènement: Corrèze

Masseret Brocante et vide grenier rue du Foirail Masseret, 1 décembre 2023, Masseret. Masseret,Corrèze 27e brocante à l’ombre des platanes dans le bourg. Buvette et petite restauration.

De 8h à 18h. Rue du Foirail et place du Champ de foire. Inscriptions : 07 49 66 99 05..

2024-08-04 fin : 2024-08-04 18:00:00.

rue du Foirail

Masseret 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Jumble sale 27º mercadillo a la sombra de los plátanos del pueblo. Refrescos y aperitivos.

De 8h a 18h. Rue du Foirail y Place du Champ de foire. Inscripciones: 07 49 66 99 05. 27. Flohmarkt im Schatten der Platanen in der Ortschaft. Getränke und kleine Speisen.

27. Flohmarkt im Schatten der Platanen in der Ortschaft. Getränke und kleine Speisen.

Von 8 Uhr bis 18 Uhr. Rue du Foirail und Place du Champ de foire. Anmeldungen: 07 49 66 99 05.

