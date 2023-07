Festival TRAD’ à la Source Rue du faubourg Saint Bonnet Évaux-les-Bains, 15 septembre 2023, Évaux-les-Bains.

Évaux-les-Bains,Creuse

Au programme:

– Vendredi 15 septembre aux abords de la Source :

18h30 Concert DUO EVA / 21h00 : Atelier danse & bal (prix libre)

– Samedi 16 septembre aux abords de la Source :

de 14h30 à 18h30 : Décibal (stage « danses du Berry », stage « vieille », stage « musique d’ensemble » – 10€ le stage et entrée gratuite au bal pour les stagiaires.

de 18h30 à 19h30 : Les Bitous (bal des enfants avec initiation à la danse, prix 2€)

Dans la salle de la Source, grand bal! (entrée du grand bal 8€, gratuit pour les – de 18ans)

19h30 : Les pépés Evaux Musique les Bitous

22h30 : Décibal

Fin de soirée scène ouverte, tous les musiciens sont les bienvenus!

Restauration, buvette, grands jeux en bois et friperie.

Fiche d’inscription aux stages à rendre à l’association Tisane Pop..

2023-09-15 fin : 2023-09-16 . .

Rue du faubourg Saint Bonnet Salle culturelle de la Source

Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine



On the program:

– Friday, September 15 at the Source :

6:30 pm DUO EVA concert / 9:00 pm: Dance workshop & ball (free admission)

– Saturday, September 16 around La Source :

2:30 pm to 6:30 pm: Décibal (Berry dance workshop, old-time workshop, ensemble music workshop) – 10? per workshop and free entry to the ball for participants.

6.30 pm to 7.30 pm: Les Bitous (children’s ball with dance initiation, price 2?)

In the Salle de la Source, grand bal (entrance fee 8?, free for under-18s)

7:30pm: Les pépés Evaux Musique les Bitous

10.30pm: Décibal

End of the evening, open stage, all musicians welcome!

Catering, refreshments, large wooden games and thrift shop.

Registration form to be returned to the Tisane Pop association.

En el programa:

– Viernes 15 de septiembre en torno a la Fuente :

18.30 h Concierto de DUO EVA / 21.00 h: Taller de danza y baile (entrada gratuita)

– Sábado 16 de septiembre alrededor de la Source :

de 14.30 a 18.30 h: Décibal (taller de danza Berry, taller de música antigua, taller de música de conjunto) – 10? por taller y entrada gratuita al baile para los participantes.

de 18.30 a 19.30 h: Les Bitous (baile infantil con iniciación al baile, precio 2?)

En la Salle de la Source, el gran baile (entrada al gran baile 8?, gratuita para los menores de 18 años)

19.30 h: Les pépés Evaux Musique les Bitous

22.30 h: Décibal

Fin de la velada en escenario abierto, ¡todos los músicos son bienvenidos!

Catering, refrescos, grandes juegos de madera y artículos de segunda mano.

Formulario de inscripción a devolver a la asociación Tisane Pop.

Auf dem Programm stehen:

– Freitag, 15. September am Rande der Quelle :

18.30 Uhr Konzert DUO EVA / 21.00 Uhr Tanzworkshop und Ball (freier Eintritt)

– Samstag, 16. September, in der Nähe der Quelle :

von 14:30 bis 18:30 Uhr: Décibal (Workshop « Tänze aus dem Berry », Workshop « Alt », Workshop « Ensemblemusik » – 10? pro Workshop und freier Eintritt zum Ball für die Teilnehmer).

18.30 bis 19.30 Uhr: Les Bitous (Kinderball mit Tanzeinführung, Preis 2?)

Im Saal der Quelle: Großer Ball (Eintritt zum großen Ball 8?, kostenlos für Kinder unter 18 Jahren)

19.30 Uhr: Les pépés Evaux Musique les Bitous (Musik von Les Bitous)

22.30 Uhr: Décibal

Am Ende des Abends offene Bühne, alle Musiker sind herzlich willkommen!

Essen, Trinken, große Holzspiele und Secondhand-Shop.

Die Anmeldeformulare für die Workshops sind an den Verein Tisane Pop zu schicken.

