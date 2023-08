Duo Verger Cavalié Rue du Faubourg, Bugarach (11) Duo Verger Cavalié Rue du Faubourg, Bugarach (11), 27 août 2023, . Duo Verger Cavalié Dimanche 27 août, 18h00 Rue du Faubourg, Bugarach (11) 12 € / 8 € Quand se gonflent les poumons de l’un et le soufflet de l’autre, l’air raconte toujours une histoire. L’accordéon de Guilhem Verger met en relief le chant de Laurent Cavalié, et colore son groove puissant à la Bombe du Lauragais. Connectés au patrimoine poétique Occitan mais aussi à leur imaginaire, attachés à leur sol et aux gens qui l’habitent, ils se sont réunis autour de la vision commune d’un monde d’échange permanent entre l’ici et l’ailleurs, gageant que c’est en ayant bien les pieds dans sa terre que l’on s’ouvre à l’extérieur. Une courte balade vous mènera jusqu’au cœur de la forêt pour assister au concert. (Chapeau et bouteille d’eau conseillés) Buvette et restauration maison vous seront proposés au retour au village. Réservation repas : 06 82 38 47 29 source : événement Duo Verger Cavalié publié sur AgendaTrad Rue du Faubourg, Bugarach (11) Rue du Faubourg, 11190 Bugarach, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/44569 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

