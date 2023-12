Les Gardiens du Donjon Rue du Donjon Rouen, 4 décembre 2023, Rouen.

Parcours-jeux

Tu as une âme de chasseur de dragon ? Tu rêves de rejoindre la célèbre Table Ronde ? Tu n’as pas peur de relever des défis pour mener à bien ta quête ? Tu es donc prêt à participer à notre jeu « Les Gardiens du Donjon » ! Nos Maîtres du jeu ont concocté pour toi une série d’énigmes et de défis qui feront de toi un véritable chevalier ou une véritable chevaleresse en armure. Une drôle d’aventure que tu ne seras pas prêt(e) d’oublier !

Mercredis 27/12 et 03/01.

Mercredis 27/12 et 03/01.

Rue du Donjon

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Game trails

Are you a dragon slayer at heart? Do you dream of joining the famous Round Table? You’re not afraid to take on challenges to complete your quest? Then you’re ready to take part in our Dungeon Keepers game! Our game masters have concocted a series of puzzles and challenges that will turn you into a true knight or knightess?in armor. It’s an adventure you won’t soon forget!

Wednesdays 27/12 and 03/01

Rutas del juego

¿Eres un cazador de dragones de corazón? ¿Sueñas con unirte a la famosa Mesa Redonda? ¿Estás listo para afrontar los retos de tu búsqueda? ¡Entonces estás listo para participar en nuestro juego Dungeon Keepers! Nuestros Maestros del Juego han ideado una serie de rompecabezas y desafíos que te convertirán en un auténtico caballero o caballera… con armadura. Es una aventura que no olvidarás

Miércoles 27/12 y 03/01

Spiele-Parcours

Du bist ein Drachenjäger? Du träumst davon, der berühmten Tafelrunde beizutreten? Du hast keine Angst vor Herausforderungen, um dein Ziel zu erreichen? Dann bist du bereit, an unserem Spiel « Die Wächter des Dungeons » teilzunehmen! Unsere Spielleiter haben eine Reihe von Rätseln und Herausforderungen für dich zusammengestellt, die dich zu einem echten Ritter oder einer echten Ritterin in Rüstung machen. Ein lustiges Abenteuer, das du nicht so schnell vergessen wirst!

Mittwoch, 27.12. und 03.01

