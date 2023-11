Les Experts : investigation au Donjon Rue du Donjon Rouen, 24 novembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Soirée enquête :

À l’aube d’une conférence majeure sur la Seconde Guerre Mondiale au Donjon de Rouen, un terrible événement ébranle les participants. Le docteur Alan Peterson l’un des intervenants, a été assassiné et toutes ses recherches ont été dérobées. Faute d’effectif, le chef de la police scientifique vous confit cette enquête. Armés de votre mallette d’investigation, vous étudiez la scène de crime pour lever le voile sur cet étrange meurtre. Vengeance ? Jalousie professionnelle ? Toutes les théories devront être considérées, c’est à vous de prouver vos talents d’enquêteurs..

Rue du Donjon

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Inquiry evening:

On the eve of a major conference on the Second World War at the Donjon de Rouen, a terrible event shakes the participants. Dr Alan Peterson, one of the speakers, has been murdered and all his research stolen. Due to a lack of manpower, the head of the forensics department has entrusted the investigation to you. Armed with your investigative briefcase, you study the crime scene to shed light on this strange murder. Revenge? Professional jealousy? All theories will have to be considered, and it’s up to you to prove your investigative skills.

Noche de investigación:

En vísperas de una importante conferencia sobre la Segunda Guerra Mundial en el Donjon de Rouen, un terrible suceso sacude a los participantes. El Dr. Alan Peterson, uno de los ponentes, ha sido asesinado y le han robado todas sus investigaciones. Debido a la falta de personal, el jefe de la policía científica le confía la investigación. Armado con su maletín de investigación, estudia la escena del crimen para esclarecer este extraño asesinato. ¿Fue una venganza? ¿Celos profesionales? Habrá que considerar todas las teorías, y de ti depende demostrar tus dotes de investigador.

Abendumfrage :

Kurz vor Beginn einer wichtigen Konferenz über den Zweiten Weltkrieg im Donjon de Rouen erschüttert ein schreckliches Ereignis die Teilnehmer. Dr. Alan Peterson, einer der Redner, wurde ermordet und seine gesamte Forschung wurde gestohlen. Da es an Personal mangelt, überträgt der Chef der Kriminalpolizei Ihnen die Ermittlungen. Mit Ihrem Forschungskoffer bewaffnet, untersuchen Sie den Tatort, um die Hintergründe dieses seltsamen Mordes aufzudecken. Ist es Rache? Ist es berufliche Eifersucht? Es liegt an Ihnen, Ihre Fähigkeiten als Ermittler unter Beweis zu stellen.

