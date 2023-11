Le Donjon à tâtons Rue du Donjon Rouen, 18 novembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Visite à la lampe torche :

Plongés dans la pénombre et munis de lampes torches, pénétrez au cœur du Donjon de Rouen. À tâtons, étage par étage, remontez le cours de l’histoire de cette tour médiévale, dernier vestige du château de Philippe Auguste. Ne comptez pas sur les fenêtres pour éclairer vos pas… elles sont rares et trop étroites pour vous guider. Sensations garanties ! .

Vendredi 2023-11-18 17:00:00 fin : 2024-02-17 18:00:00. .

Rue du Donjon

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Visit by torchlight:

Immersed in darkness and equipped with flashlights, enter the heart of Rouen?s Donjon. Groping your way, floor by floor, you’ll retrace the history of this medieval tower, the last vestige of Philippe Auguste’s castle. Don’t rely on the windows to light your way? they’re few and far between, and too narrow to guide you. Sensations guaranteed!

Visita a la luz de las antorchas:

Sumergido en la oscuridad y equipado con antorchas, entre en el corazón del Donjon de Rouen. A tientas, piso por piso, recorra la historia de esta torre medieval, último vestigio del castillo de Felipe Augusto. No confíe en las ventanas para iluminar su camino… son escasas y demasiado estrechas para guiarle. Sensaciones garantizadas

Taschenlampen-Tour :

Tauchen Sie im Halbdunkel mit Taschenlampen in das Herz des Donjon von Rouen ein. Tasten Sie sich Stockwerk für Stockwerk durch die Geschichte dieses mittelalterlichen Turms, dem letzten Überbleibsel der Burg von Philippe Auguste. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass die Fenster Ihnen den Weg weisen, denn sie sind selten und zu schmal, um Ihnen den Weg zu weisen. Sensationen garantiert!

Mise à jour le 2023-11-07 par Normandie Tourisme / Attitude Manche