Concert Gospel Rue du Donjon Le Blanc Catégories d’Évènement: Indre

Le Blanc Concert Gospel Rue du Donjon Le Blanc, 26 novembre 2023, Le Blanc. Le Blanc,Indre Concert de Gospel proposé par Les Amis de l’Eglise St Etienne..

Dimanche 2023-11-26 16:00:00 fin : 2023-11-26 . 17 EUR.

Rue du Donjon

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire



Gospel concert by Les Amis de l’Eglise St Etienne. Concierto gospel de Les Amis de l’Eglise St Etienne. Gospelkonzert, angeboten von Les Amis de l’Eglise St Etienne. Mise à jour le 2023-11-16 par Destination Brenne Détails Catégories d’Évènement: Indre, Le Blanc Autres Lieu Rue du Donjon Adresse Rue du Donjon Ville Le Blanc Departement Indre Lieu Ville Rue du Donjon Le Blanc latitude longitude 46.6293489;1.05872364

Rue du Donjon Le Blanc Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-blanc/