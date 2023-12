Visite guidée : Autour du marché, Gonneville-la-Mallet Rue du Docteur Paumelle Gonneville-la-Mallet Catégories d’Évènement: Gonneville-la-Mallet

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 14:30:00

fin : 2024-02-10 Mon village, mon quartier – Organisé par Pays d’art et d’histoire. À Gonneville-la-Mallet, l’âme du bourg est intimement liée à l’histoire des marchés dont la création remonte à 1633. L’architecture du centre garde la trace de ce passé : la halle aux grains, les hallettes ou encore, l’Hostellerie des Vieux Plats où Claude Monet, Maurice Leblanc et René Coty avaient leurs habitudes. Partez avec notre guide à la découverte de ce bourg cauchois à l’identité préservée. Durée : 2h.

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

Rue du Docteur Paumelle

Gonneville-la-Mallet 76280 Seine-Maritime Normandie

