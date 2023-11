FESTIVAL BD INTERNATIONAL Rue du Docteur Girouy Montreuil-Bellay, 25 mai 2024, Montreuil-Bellay.

Montreuil-Bellay,Maine-et-Loire

Le festival international de la bande-dessinée à Montreuil-Bellay, c’est le rendez-vous annuel des amoureux de la BD ! Venez à la rencontre de nombreux dessinateurs et scénaristes présents pour échanger sur le travail et dédicacer leurs œuvres..

2024-05-25 fin : 2024-05-25 . .

Rue du Docteur Girouy

Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Montreuil-Bellay International Comics Festival is the annual meeting place for comic book lovers! Come and meet the many artists and scriptwriters on hand to discuss their work and sign their books.

El Festival Internacional del Cómic de Montreuil-Bellay es la cita anual de los aficionados al cómic Venga a conocer a los numerosos dibujantes y guionistas que le hablarán de su trabajo y le firmarán sus libros.

Das internationale Comicfestival in Montreuil-Bellay ist das jährliche Treffen der Comicliebhaber! Treffen Sie die zahlreichen Zeichner und Drehbuchautoren, die anwesend sind, um sich über ihre Arbeit auszutauschen und ihre Werke zu signieren.

Mise à jour le 2023-11-22 par eSPRIT Pays de la Loire