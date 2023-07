Gruchet-le-Valasse, programme des Journées Européennes du Patrimoine 2023 Rue du Docteur Gernez Gruchet-le-Valasse, 16 septembre 2023, Gruchet-le-Valasse.

Gruchet-le-Valasse,Seine-Maritime

Samedi 16 :

À 10h00 : Balade nature sur les plantes sauvages comestibles avec dégustation. Avec guide. Durée 2h00. RV devant le Manoir, rue du Docteur Gernez. Animation gratuite.

Réservation au 02 35 39 69 30

À 14h00 : Balade des tombes remarquables. Avec guide. Durée 1h30. RV au pied du cimetière, devant l’église. Animation libre et gratuite.

Pas besoin de réserver / Commission municipale culturelle 02 35 39 69 34

Dimanche 17 :

NOUVEAUTÉ À 14h30 : Balade des rues aux noms remarquables. Avec guide. Durée 1h30. RV place de la mairie, rue d Docteur Gernez. Animation libre et gratuite. Pas besoin de réserver / Commission municipale culturelle 02 35 39 69 34.

Samedi 2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 16:00:00.

Rue du Docteur Gernez

Gruchet-le-Valasse 76210 Seine-Maritime Normandie



Saturday 16th :

10:00 am: Nature walk on edible wild plants with tasting. With guide. Duration 2h00. RV in front of the Manoir, rue du Docteur Gernez. Free activity.

Book on 02 35 39 69 30

2:00 pm: Remarkable graves walk. With guide. Duration 1h30. Meeting point at the foot of the cemetery, in front of the church. Free entertainment.

No need to book / Commission municipale culturelle 02 35 39 69 34

Sunday 17th :

NEW At 2:30pm: Stroll through streets with remarkable names. With guide. Duration 1h30. RV place de la mairie, rue d Docteur Gernez. Free entertainment. No need to book / Commission municipale culturelle 02 35 39 69 34

Sábado 16 :

A las 10h: Paseo por la naturaleza sobre plantas silvestres comestibles con degustación. Con guía. Duración 2h00. Punto de encuentro frente al Manoir, rue du Docteur Gernez. Evento gratuito.

Reserva al 02 35 39 69 30

14.00 h: Paseo por las tumbas notables. Con guía. Duración 1h30. Punto de encuentro al pie del cementerio, delante de la iglesia. Animación gratuita.

No es necesario reservar / Commission municipale culturelle 02 35 39 69 34

Domingo 17 :

NUEVO A las 14h30: Paseo por las calles con nombres notables. Con guía. Duración 1h30. RV place de la mairie, rue d Docteur Gernez. Animación gratuita. No es necesario reservar / Commission municipale culturelle 02 35 39 69 34

Samstag, 16 :

Um 10:00 Uhr: Naturwanderung über essbare Wildpflanzen mit Verkostung. Mit einem Führer. Dauer: 2.00 Uhr. Treffpunkt vor dem Herrenhaus, rue du Docteur Gernez. Kostenlose Animation.

Reservierung unter 02 35 39 69 30

Um 14:00 Uhr: Spaziergang zu bemerkenswerten Gräbern. Mit einem Führer. Dauer 1h30. Treffpunkt am Fuße des Friedhofs, vor der Kirche. Freie und kostenlose Animation.

Keine Reservierung erforderlich / Städtische Kulturkommission 02 35 39 69 34

Sonntag, den 17:

NEU UM 14:30 Uhr: Spaziergang durch Straßen mit bemerkenswerten Namen. Mit einem Führer. Dauer 1h30. RV place de la mairie, rue d Docteur Gernez. Freie und kostenlose Animation. Keine Reservierung erforderlich / Städtischer Kulturausschuss 02 35 39 69 34

