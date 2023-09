Le Rendez-Vous des savoir faire Rue du Docteur Ferdinand Renault Saint-Sulpice-les-Feuilles, 1 octobre 2023, Saint-Sulpice-les-Feuilles.

Saint-Sulpice-les-Feuilles,Haute-Vienne

Venez rencontrer les artisans et bénévoles qui vous feront des démonstrations et vous expliqueront leur savoir-faire sur plus de 35 stands. Buvette et restauration sur place (sur réservation)..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 18:00:00. EUR.

Rue du Docteur Ferdinand Renault Terrain Aubrun Bossard

Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and meet the craftspeople and volunteers who will be demonstrating and explaining their skills at over 35 stands. Refreshments and snacks on site (reservation required).

Venga a conocer a los artesanos y voluntarios que harán demostraciones y explicarán sus habilidades en más de 35 stands. Refrescos y comida in situ (previa reserva).

Treffen Sie Handwerker und Freiwillige, die Ihnen an über 35 Ständen ihr Können vorführen und erklären. Getränke und Speisen vor Ort (auf Reservierung).

Mise à jour le 2023-09-06 par OT Pays du Haut Limousin